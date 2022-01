Strasbourg : voir le musée autrement quand on est non-voyant

La sculpture est monumentale, mais elle n’est pas visible avec les yeux. Un groupe de visteurs du Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (Bas-Rhin) regarde du bout des doigts, grâce à des reproductions sur papier. "C’est un papier spécial, on fait des photocopies dessus et on les passe au four. Ça gonfle légèrement tous les traits noirs", explique Isabelle Boule, du service des publics à besoins spécifiques à l’Eurométropole de Strasbourg.



Faire appel à l’imagination et aux souvenirs visuels

C’est comme cela que le public malvoyant et non-voyant va découvrir un tableau iconique, Rouget de Lisle chantant la Marseillaise. À défaut de couleurs, ils en percevront les contours. Mais il n’y a pas de support pour chaque œuvre. Pour une sculpture de Rodin par exemple, tout repose sur la description de la guide. Cela permet de faire appel à l’imagination, mais parfois aussi pour certains d’entre eux, aux souvenirs.