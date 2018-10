Refoulé d'un supermarché à cause de son chien d'aveugle

La vidéo d'un aveugle, expulsé d'un supermarché car accompagné de son chien-guide, est devenue virale. Malgré les excuses de l'enseigne, le jeune homme a annoncé vouloir porter plainte.

Arthur Aumoite, un aveugle de 25 ans, a été expulsé d'un Monoprix à Marseille parce qu'il s'est présenté dans ce magasin accompagné de son chien guide. Ce qui est parfaitement illégal. L'incident a été filmé et la vidéo a été diffusée sur internet.

Sur le compte Facebook du jeune homme, Monoprix a "présenté ses excuses pour ces faits, que (l'entreprise) condamne fermement", survenus le 21 septembre. "Si pour des raisons sanitaires, les animaux ne sont pas acceptés dans nos magasins, les guides d'aveugles font évidemment exception", a tweeté le groupe. Malgré cette mise au point, Arthur Aumoite a annoncé à l’AFP vouloir porter plainte.

Refoulé avec son chien pour raison d’"hygiène"

Filmée par l'ami qui l'accompagnait, la scène montre Arthur Aumoite, accompagné de sa chienne Loya, dans le Monoprix de la Blancarde, dans le centre de Marseille : le gérant du magasin lui barre le chemin et le bloque physiquement, mettant en avant les questions "d'hygiène dans la zone alimentaire". Le jeune homme, victime d'une atteinte rétinienne génétique, présente alors un document de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugle (FFAC) rappelant l'article 88 de la loi de 1987 et l'obligation d'ouvrir tous les lieux publics aux personnes accompagnées d'un chien guide. Mais rien n'y fait et Arthur Aumoite est bousculé et expulsé du magasin, après qu'un vigile lui a arraché son chien.

"Il faut aller jusqu’au bout"

"Ce n'est pas moi contre Monoprix, je veux juste faire quelque chose de bien d'une situation de départ qui est affligeante, honteuse et dégradante", a expliqué Arthur Aumoite à l'AFP : "Nous comptons sur la viralité de l'incident, sur les réseaux sociaux et dans les médias, pour faire bouger les choses. Mais je compte aussi agir en justice contre les deux personnes qui m'ont viré du magasin. Il y a une loi qui prévoit des sanctions, il faut aller jusqu'au bout".

Auprès de l'AFP, la FFAC a dénoncé mardi 9 octobre "cette séquence assez choquante, qui plus est avec l'usage de la violence", rappelant que les chiens guides sont formés pendant deux ans.

Des refus d'accès bien trop fréquents

"Ils sont dressés pour ne jamais attaquer, même si leur maître est agressé, ou pour ne pas aller renifler voire manger des aliments. D'ailleurs on voit bien dans la vidéo que durant toute la séquence Loya reste absolument calme, couchée aux pieds de son maître, et n'oppose aucune résistance", précise Yolande Desousa, chargée de communication de la FFAC.

Selon la FFAC, 88 cas de refus d'accès à une personne accompagnée d'un chien guide ont été constatés en 2017. Jusque-là, selon l'association, aucune plainte n'a jamais abouti en justice, malgré l'amende de 450 euros prévue par la loi.