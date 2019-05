Quand un rescapé du Bataclan part voyager autour du monde malgré le handicap

L’une pédale, l’autre "maindale". Dans un tandem électrique adapté à la paraplégie, Pierre et Myriam Cabon s’apprêtent à faire le tour du monde. Victime d’un tir lors des attentats du Bataclan le soir du 13 novembre 2015, Pierre a perdu l’usage de ses jambes et a passé huit mois en centre de rééducation.

Le handicap n’est pas un frein au voyage

Depuis ce traumatisme, le couple a comme objectif de vivre à 100% et d’"oublier la peur de se lancer". Profiter de la vie, dépasser leurs limites physiques et psychologiques mais aussi montrer que le handicap n’est pas un frein au voyage constituent les principales motivations de Pierre et Myriam. Après un an de préparation, en prenant en compte l’accessibilité de chaque hébergement et de chaque activité et en anticipant l’envoi de matériel médical à chaque étape du parcours, le circuit est désormais établi. Le périple durera 14 mois et s’étend à travers 16 pays et quatre continents : l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie.

Gravir le Kilimandjaro à la force des bras

Les pays ont été minutieusement choisis : il s’agit de régions que Pierre et Myriam considéraient comme non accessibles quand Pierre s’est retrouvé en fauteuil. Aujourd’hui, ils veulent montrer que tout reste possible : faire du ski, du canoë, du surf et même gravir des montagnes. Pierre a d’ailleurs fait fabriquer un fauteuil sur mesure pour gravir le Kilimandjaro et la Grande Muraille de Chine à la force de ses bras.

S’entraîner avec un coach Handisport

Le couple a bien conscience des difficultés qu’ils risquent de rencontrer tout au long du parcours. C’est pourquoi ils s’entraînent assidûment avec Franck Delahaye, coach sportif de l’Association TUVB Handisport, qui leur donne aujourd’hui les clés pour se débrouiller seuls lorsqu’ils parcourront les sentiers du monde entier.

Un voyage et des bons plans à retrouver sur le site de leur association Wheeled world (le monde en fauteuil roulant). La date du départ est déjà fixée au 3 septembre 2019 : direction le Pérou et son célèbre Machu Picchu.