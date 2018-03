Paris : opération "Handicap International"

Handicap International en appelle à la solidarité. Objectif : sensibiliser sur la dffficulté à fournir des prothèses. Près de 100 millions de personnes à travers le monde en ont besoin. Dans certains pays d'Afrique, il faut attendre 20 ans pour être appareillé. Alors, pour réduire les délais de fabrication, l'ONG a développé un dispositif. Son prix : 12 000 euros.



19 personnes appareillées

"Au lieu de faire un moule puis d'attendre que ça sèche, puis ensuite de fabriquer la prothèse, puis d'appareiller la personne, aujourd'hui avec ce petit boîtier-là, on va scanner le membre amputé et on va envoyer les données à l'imprimante 3D (...) pour fabriquer cette prothèse", explique Xavier du Crest de Villeneuve, le directeur d'Handicap International France. Cet atelier qui promet d'aider nombre de personnes se trouve actuellement en Bulgarie. Au Togo, en Syrie ou à Madagascar, l'ONG a déjà appareillé 19 personnes dans le monde.