Paralympiques 2022 : la compétition est lancée

C’est dans une ambiance forcément particulière que s’ouvrent ces Jeux paralympiques de Pékin (Chine), vendredi 4 mars. Il s’agit de la première grande compétition internationale depuis le début de la guerre en Ukraine. La géopolitique s’invite forcément dans un événement pareil, où toutes les nations sont réunies. Les athlètes russes et biélorusses ont finalement été exclus de la compétition. Cela change un peu la donne du point de vue des épreuves et des résultats. En 2018, lors des derniers Jeux paralympiques, les Russes avaient terminé deuxième au tableau des médailles.

Médailles françaises possibles en biathlon et ski de fond

Du côté de la France, parmi les chances de médaille, il y a Benjamin Daviet, qui a déjà six médailles paralympiques à son actif. Il devrait de nouveau briller en biathlon et en ski de fond. Il faudra aussi surveiller Hyacinthe Deleplace en ski alpin, dans la catégorie déficient visuel, ce sont ses premiers jeux d’hiver. Il n’en est pas à son premier coup d’essai : il faisait de l’athlétisme et il représentait la France en 2012 à Londres, confie la journaliste de France Télévisions, Margaux Subra-Gomez.