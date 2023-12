"On est séquestrés chez nous" : au Mans, deux personnes en situation de handicap bloquées chez elles depuis 10 jours à cause d'une panne d'ascenseur

"On demande juste à descendre de chez nous" : depuis le 4 décembre, l'ascenseur d'un immeuble situé au Mans est hors service. Depuis près de 10 jours, Charlie et Ronan Couasnard, âgés de 22 et 24 ans, se déplaçant en fauteuil roulant, sont bloqués. "On est séquestrés chez nous", raconte mercredi Ronan au micro de France Bleu Maine.

Le couple de locataires en situation de handicap doit se débrouiller pour se faire livrer à manger "sinon ce sont mes grands-parents de 75 ans qui vont nous monter les courses et nous aider". Pour descendre les poubelles, "on est tributaires du bon vouloir de nos voisins, de l'entraide", explique le jeune homme.

Charlie, la jeune femme, est de plus en plus inquiète pour sa santé : "Je suis contrainte d'annuler tous mes rendez-vous médicaux, alors que j'ai de graves problèmes respiratoires, dit-elle. Tout ça, c'est encore de la discrimination, car nous sommes handicapés moteurs."

L'ascenceur vandalisé

"Le bailleur s'en fout", se désole Ronan : "La seule réponse qu'on a pour le moment c'est 'on sait pas quand ce sera réparé', 'c'est pour bientôt, ça ne va pas tarder'." Le couple a même alerté la mairie. De son côté, le bailleur social, Le Mans Métropole Habitat, assure que les pièces ont été commandées. L'immeuble, récent, est situé dans les quartiers sud du Mans. Le bailleur a expliqué que l'ascenseur a été vandalisé, les connectiques ont été arrachées, la carte SIM, qui sert aux appels d'urgence, en cas de panne, a été volée et les boîtiers de raccordement détruits.

Un service de portage a également été mis en place pour "apporter une aide aux locataires dans le portage de leurs provisions, sortir les animaux domestiques, les aider à descendre et monter les escaliers", explique la direction qui a expliqué à France Bleu Maine regretter "cette situation qui met en difficulté les locataires".