Nice : l'athlète handisport Jean-Baptiste Alaize accuse un agent de sécurité de l'aéroport de l'avoir "humilié"

L'athlète handisport Jean-Baptiste Alaize, amputé d'une jambe, a été contraint mardi matin de se déshabiller devant un agent de sécurité de l'aéroport de Nice. Le sportif drômois et son avocat envisagent de porter plainte.

La scène a eu lieu dans la matinée du mardi 5 février, à l'aéroport de Nice (Alpes-Maritimes). Un agent de sécurité a voulu contrôler la prothèse de jambe de Jean-Baptiste Alaize, spécialiste du saut en longueur. Il a demandé à l'athlète handisport de se déshabiller, rapporte France Bleu Drôme Ardèche, jeudi. Le sportif drômois, amputé d'une jambe, et son avocat envisagent de porter plainte. Une scène vécue comme une humiliation par l'athlète handisport qui a tenu à le faire savoir très vite sur son fil Twitter.

Comme le sentiment d’avoir été violé à aéroport de Nice! l’agent de sécurité qui me fait aller ds une cabine et me demande de me déshabiller!Très choqué,j’ai eu une altercation avec lui, il a appelé la police, sans comprendre qu’il avait atteint à ma pudeur! Pas même d’excuse! pic.twitter.com/DKh8omGZWQ — Jean baptiste Alaizeof (@jbalaize) 5 février 2019

Son attachée de presse fait aussi part de son indignation sur le réseau social. Florence de Silva explique sur Twitter que "le portique sonne comme toujours à cause de sa prothèse. [Jean-Baptiste Alaize] explique pourquoi et la montre à l'agent de sécurité qui le fait aller dans une cabine et lui demande de se déshabiller !"

Florence de Silva poursuit son explication dans un second tweet : "Jean-Baptiste Alaize, très choqué, accepte de se déshabiller, et s'en suit une altercation. L'agent de sécurité appelle la police qui, elle, s'est excusée. Lui, rien ! Pas un mot après cette humiliation gratuite ! Jamais dans aucun aéroport du monde on ne lui a demandé ça !" poursuit-elle, accompagnant son tweet par le hashtag #discrimination. Jean-Baptiste Alaize, qui "trouve ça très pervers", a confié à France Bleu Drôme Ardèche que "même aux États-Unis ou à Dubaï, on ne [lui] a jamais infligé ce type de contrôle".

L'aéroport de Nice a présenté ses excuses, sur Twitter, "pour cette mauvaise expérience. Sachez que nous sommes très sensibles au bien-être de tous nos passagers", a-t-il répondu. Jean-Baptiste Alaize espère que cette mésaventure pourra faire ouvrir les yeux des Français sur le handicap et les humiliations quotidiennes qu'on inflige aux personnes handicapées. Un film est en préparation sur la vie sur l'athlète, qui regarde un peu plus loin, vers les mondiaux d'athlétisme et les Jeux paralympiques de Tokyo.