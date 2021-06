Livre : “En fauteuil à deux”, l’histoire de Julie et Hamou Aïbout parents handicapés, mais comblés

Julie et Hamou Aïbout publient “En fauteuil à deux”, un livre plein d’optimisme et de détermination face à la vie.

Victimes d’un accident de voiture dans leur jeunesse, Julie et Hamou Aïbout se déplacent aujourd’hui en fauteuil roulant. Le couple vient de publier En fauteuil à deux, un livre qui raconte leur parcours. “Il m’a fallu dix ans pour me reconstruire”, explique Hamou, aujourd’hui père de quatre enfants. Pour lui, c’est sûr, le processus de reconstruction dépend de l’envie, mais également de l’entourage. “Si on a envie de faire un truc, il faut foncer”, encourage-t-il.



Il rêvait de fonder une famille

Lui rêvait de fonder une famille. Dans leur livre, touchant, les deux parents en fauteuil ne cachent pas les moments compliqués qu’ils ont traversé. Mais à force de détermination et d’optimisme, ils sont parvenus à remonter la pente et affichent aujourd’hui leur bonheur d’être à la tête d’une petite tribu.