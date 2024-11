"Les rencontres du papotin" : les producteurs Éric Toledano et Olivier Nakache ne se "lasseront jamais" de la "franchise" des personnes autistes

Producteurs des "Rencontres du Papotin" et réalisateurs de "Hors normes", Éric Toledano et Olivier Nakache reviennent dans le "20 Heures" de France 2 sur le plaisir qu'ils prennent à travailler aux côtés de personnes neuroatypiques.

Éric Toledano et Olivier Nakache travaillent en binôme. Ils sont les producteurs de l'émission à succès Les rencontres du Papotin, qui fait converser des journalistes neuroatypiques avec des personnalités. Ils ont également réalisé Hors normes, une comédie dramatique mettant en scène deux éducateurs qui encadrent des personnes autistes. Une plongée dans un monde qui les passionne : "Il y a peut-être une autre façon d'aborder les choses qui nous plaît, peut-être moins d'ego et plus de franchise" chez les neuroatypiques, explique Éric Toledano.

"Une nécessité de mettre cette différence en valeur"

Pour Éric Toledano, cette "différence, plus qu'une pathologie" qu'est l'autisme, "a une nécessité d'être mise en valeur". Un avis que partage son collègue, Olivier Nakache : "On reste dans cet univers et quand on s'en éloigne un peu trop ça nous manque", ajoute-t-il. "On ne s'en lassera jamais", assure le réalisateur, qui aime la franchise des personnes autistes : "À une époque où il est compliqué de discerner le vrai du faux, avec eux on se sent bien", souligne-t-il.

