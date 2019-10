Les aidants ont besoin d'aide

En France, 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les malades bénéficient de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette allocation permet au malade de remplacer le proche aidant. 75% d'aidants déclarent fatigue et stress. Muriel Bourse aide sa mère atteinte d'Alzheimer : "Ça m'arrive d'avoir envie d'arrêter de travailler pour pouvoir mieux assumer le quotidien. J’essaie de prendre quasiment une semaine de vacances tous les mois ou toutes les 5 à 6 semaines pour pouvoir tenir".

Épuisement mortel

Un épuisement qui mène à des cas extrêmes. 30% des aidants décèdent avant la personne qu'ils aident. Plusieurs mesures gouvernementales pourraient prochainement soulager les aidants. Parmi elles, l'octroi dès 2020 d'une indemnité journalière de 43 euros pour une personne en couple et 52 euros pour une personne isolée. Ces indemnités pourraient être de trois mois maximum et réparties sur l'ensemble de la carrière. Dès 2020, le gouvernement veut mettre en place une plateforme téléphonique d'écoute pour les aidants et prévoit, d'ici 2020, de doubler la capacité des structures d'accueil temporaires.