"Kate and Me", de Pone : un album entièrement composé... avec les yeux

C'est un tour de force qu'a accompli Pone, ancien membre du groupe marseillais culte la Fonky Family, pour sortir son album "Kate And Me" : atteint de la maladie de Charcot, il a tout écrit et composé grâce à une technique utilisant le mouvement des yeux, une première.

La pochette de l'album "Kate And Me" par Pone. (Pone/La Suite)