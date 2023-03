Journée nationale de l'audition : les enfants de moins de 10 ans sont dans le viseur

Environ un enfant sur sept de moins de dix ans a consulté un médecin ORL en raison d'acouphènes. Anthony Jolly explique les causes de ce chiffre, jeudi 9 mars.

La journée nationale de l'audition a lieu le jeudi 9 mars. Cette année, elle est centrée sur les enfants, puisque le constat chez les moins de 10 ans est alarmant. "Chez les moins de 10 ans, 1,3 million d'enfants ont déjà consulté un médecin ORL pour des sifflements dans les oreilles, des acouphènes. Ça fait environ 1 enfant sur 7", explique Anthony Jolly, présent sur le plateau du 12/13. Parmi ceux qui ont consulté, au moins 44 % d'entre eux souffraient d'une perte d'audition.

Une perte d'audition irréversible

L'utilisation quotidienne d'écouteurs et de casque est en cause. "40 % des parents déclarent que leur enfant de moins de 10 ans écoute chaque jour de la musique ou des vidéos, entre une heure et quatre heures", poursuit le journaliste. Chaque personne possède un capital auditif et en cas de perte d'audition, celle-ci est irréversible. En effet, l'exposition au bruit abîme les stéréocils, qui servent à transformer les sons qui arrivent au tympan en sons perçus par le cerveau. "Notre corps ne sait pas les régénérer donc préservons-les au maximum !", conclut Anthony Jolly.

Parmi nos sources :

Enquête IFOP-Journée nationale de l’audition 2023

Liste non exhaustive