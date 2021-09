Jeux paralympiques : à Paris, en 2024, il va falloir "viser les dix premières places" du classement, déclare un membre de la délégation française

Au dernier jour des jeux paralympiques de Tokyo, Damien Seguin, encadrant de la délégation française, salue "une belle moisson" tricolore, avec 54 médailles. Celui qui est aussi consultant de Radio France pour ces Jeux a rappelé, dimanche 5 septembre sur franceinfo, que "l'objectif initial de la délégation était de viser les 35 médailles".

La France est 14e dans le classement des médailles

Avec 11 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 28 médailles de bronze, la France se hisse au 14e rang des nations. "C'est peut-être là-dessus qu'on a le plus à progresser dans l'objectif de Paris", a-t-il estimé. Selon lui, "il va falloir transformer l'argent et le bronze en or pour pouvoir remonter dans le classement des nations et viser les dix premières places". À l'entendre, "c'est accessible" car "on a une belle équipe de France qui est jeune et qui est pleine d'enthousiasme dans l'objectif" des prochains Jeux paralympiques.