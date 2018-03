Jeux paralympiques 2018 : des athlètes en or (3/5)

À Pyeongchang, en Corée du Sud, la France a drôlement la cote. Et toutes les voix sont bienvenues pour supporter le binôme Chalençon-Valverde. Leurs débuts dans ces Jeux paralympiques ont été compliqués, mais pour leur troisième compétition, le 12,5 km en biathlon, le duo a retrouvé son meilleur ski et se place en 5e position. C'est dans le massif du Vercors qu'ils se sont préparés. Simon Valverde, devant, donne le rythme et la direction à Anthony Chalençon. Anthony est non-voyant depuis qu'il a trois ans. Il avance à l'aide des informations émises par le haut-parleur placé sur son guide. Dans cette discipline qui demande beaucoup d'endurance, Anthony Chalençon a trouvé son sport. Il avait d'abord choisi le ski alpin. Le voici aux Jeux paralympiques de Vancouver (Canada), en 2010.

La technologie pour lutter contre le handicap

Depuis qu'il a abandonné le ski alpin pour le biathlon, Anthony réalise de meilleures performances, notamment grâce à sa précision au tir avec sa carabine électronique. C'est grâce au son émis dans le casque qu'il sait s'il vise juste. Le sport paralympique, c'est un ensemble de technologies adaptées aux handicaps des athlètes. Arthur Bauchet, dont la maladie tend les muscles à l'extrême, est équipé de chaussures sur mesure. Les chaussures sont dotées d'un système chauffant qui détend les muscles des pieds d'Arthur. Mais les courses sont aussi faites d'imprévus. Ce mercredi matin, seconde manche du slalom géant. Arthur part avec une chance de médaille, mais quelques secondes seulement après s'être élancé, il sort de piste. Une déception qui ne l'empêchera pas, comme tous les soirs depuis de mois, de rêver à une médaille d'or.

Le JT

Les autres sujets du JT