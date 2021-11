Handicap : une journée à la découverte du monde professionnel

À Oyonnax, dans l'Ain, Valentin Ursache et Pedro Bettencourt, joueurs de rugby, sont partis à la découverte de l'emploi chez les personnes atteintes de handicap. Une action qui s'inscrit dans le cadre du Duo Day.

Ils ont troqué les crampons pour les charlottes sur la tête : Valentin Ursache et Pedro Bettencourt, joueurs de l'équipe d'Oyonnax, dans l'Ain, se glissent dans la peau d'employés d'un ESAT, un établissement dédié à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap. Durant la journée, les joueurs sont encadrés par les employés et effectuent différentes tâches. "Ils sont comme les gens normaux, ce sont des gens qu'il faut respecter", déclare Valentin Ursache.

Une expérience humaine

Sous la tutelle de responsables et d'employés de l'ESAT, les deux rugbymen ont pu découvrir les tâches effectuées, et voir le sérieux des employés, aptes à travailler malgré leur handicap. "C'est une sacrée expérience, [...] ce n'est pas très facile", ajoute Pedro Bettencourt. Pendant le Duo Day, alors que les joueurs sont à l'ESAT, une employée atteinte de handicap est présente à la boutique du club d'Oyonnax. "Cela me change de l'ESAT", déclare Sevilay Tekeli. Pour Magali Augros, monitrice en ESAT, "c'est très valorisant d'avoir quelqu'un de l'extérieur, de venir s'intéresser à ce qu'ils font". Une expérience qui marque les esprits de tout le monde.