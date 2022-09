Handicap : Un fauteuil tout terrain pour gravir des montagnes

FTR

Pouvoir profiter des joies de la montagne tout en s'offrant des sensations fortes. C'est possible lorsqu'on est handicapé grâce au Quadrix. Un fauteuil tout terrain électrique adapté aux personnes à mobilité réduite. #IlsOntLasolution

C’est le 4X4 des fauteuils roulants. Son nom : le Quadrix. Ce fauteuil tout terrain à été inventé en Haute-Savoie par un passionné de randonnée. Devenu paraplégique à l’âge de 18 ans après un accident de la route, Jean-Luc Fumex n'imaginait pas renoncer à la montagne ni à son autonomie. Il conçoit alors un fauteuil électrique avec lequel il pourrait circuler partout, y compris sur des chemins escarpés. "Ça passe vraiment partout, le fauteuil à quatre roues indépendantes, donc il accepte la déformation du terrain comme des pentes très raides" explique le concepteur de Quadrix, cofondateur de Mont-Blanc Mobility.

Un fauteuil adapté à chaque handicap

Composé d’un châssis en aluminium, l’engin peut rouler jusqu’à 25 km/h, dispose de 80km d'autonomie et peut gravir jusqu'à 1400 mètres de dénivelé. Il permet aux personnes à mobilité réduite d’avoir les mêmes sensations qu’avec un VTT. Equipé d’un joystick au niveau des mains ou du menton, ce FTT s’adapte à tous les types de handicaps. Jean-luc Fumex a créé sa société, installée près d'Annecy, il y a quinze ans. Une centaine de modèles sont produits chaque année, vendus entre 10 000 et 15 000 euros. Une coquette somme dont une petite partie peut être prise en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle.