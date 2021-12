Handicap : les structures d’accueil menacées par un manque d’effectif

Les foyers d’accueil des plus vulnérables sont-ils menacés ? Cinquante-deux résidents polyhandicapés vivent dans cette structure spécialisée près de Lyon. Ils sont aujourd’hui confrontés au manque de personnel. Faute de mieux, on fait régulièrement appel à des intérimaires. Un problème pour l’intimité, la dignité des résidents. Leur confort est impacté, leur santé elle aussi serait aujourd’hui menacée.

M obilisation nationale le 7 décembre

Ce jour-là au centre, il n’y a qu’une seule aide-soignante. Difficile pour Adeline Gaillemain d’être sur tous les fronts. "Ce qui m’inquiète le plus c’est d’avoir une surveillance sur tous ces résidents, dont la santé commence à se dégrader", confie l’aide-soignante. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour Cyrille Birtegue. "Je suis obligé d’attendre, tout seul dans ma chambre. Pour moi c’est très compliqué", explique-t-il. Au centre désormais, le manque d’effectif est tel que la directrice est contrainte de renvoyer des résidents dans leur famille le week-end. Le Premier ministre a annoncé le 9 novembre une revalorisation du salaire des soignants : 183 euros par mois, insuffisants pour le secteur, qui appelle à une mobilisation nationale le 7 décembre.