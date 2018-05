Handicap : les difficultés de l'accès à l'emploi

Mehdi Bendaoud est handicapé moteur. Aurélie Saal est dyslexique. Tous deux sont à la recherche d'un emploi et sont suivis à l'Esat (Établissement et service d'aide par le travail), une structure qui les aide à développer un projet professionnel. L'un comme l'autre veulent un emploi dans une entreprise normale, et non dans un milieu protégé. Mais la tâche est difficile, on peut même parler de parcours du combattant : le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la moyenne. Les entreprises sont toujours frileuses.

Myriam, handicapée psychique, a réussi à trouver du travail grâce à l'Esat mais elle enchaîne les CDD. À 33 ans, sa licence professionnelle ne lui permet pas de décrocher un emploi stable. Les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues d'employer 6 % de travailleurs handicapés, mais seule la moitié du quota est aujourd'hui respectée. Pour avoir accès à l'emploi, 80 000 handicapés ont fait le choix de créer leur propre activité.

