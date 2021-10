Handicap : le livre audio pour rendre la lecture accessible aux malvoyants

C'est, lundi 4 octobre, la journée nationale des aveugles et des malvoyants. En France, près de deux millions de personnes sont concernées. Dans le domaine de la lecture, les techniques s'améliorent pour rendre la lecture accessible, mais le choix des ouvrages reste limité.

Fernando Pinto Da Silva, aveugle, a accès à la lecture grâce aux livres audios. Ces livres sont enregistrés avec une voix humaine, ou une voix de synthèse. La technique est de plus en plus utilisée, même si elle peut paraître artificielle. "C'est une expression qui est synthétique, mais ce n'est pas robotique", nuance Fernando, qui estime que "rentrer dans le débat, (…) c'est s'offrir un luxe que les personnes en situation de handicap visuel n'ont pas". Seuls 10% des livres sortis en France sont en effet disponibles en version audio.

Marché en pleine croissance

Depuis 2010, l'association Valentin Hauy souhaite rendre accessible aux déficients visuels un maximum de titres. Dans le cadre de l'exception aux droits d'auteur pour les personnes handicapées, elle récupère gratuitement les textes des ouvrages auprès de la Bibliothèque nationale de France. Le fichier est ensuite traduit en voix de synthèse par un logiciel. L'association a produit 500 livres audio en voix de synthèse en 2020, et souhaite en proposer 1 000 de plus dès 2022. Les éditeurs, eux aussi, se sont lancés dans le marché depuis une dizaine d'années. Le marché est en pleine croissance : + 20% par an.