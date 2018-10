Handicap : la vidéo d'un malvoyant expulsé d'un magasin avec son chien indigne

Dans une vidéo amateur datée du 21 septembre dernier, on voit un jeune malvoyant et son chien-guide contraints par la force de quitter un supermarché. Ce jour-là, à Marseille (Bouches-du-Rhône), un responsable d'un magasin Monoprix refuse qu'il fasse ses courses avec son chien en prétextant que les animaux y sont interdits d'accès pour des mesures d'hygiène.

"Le handicap nous limite déjà suffisamment"

C'est un ami du jeune homme qui a filmé la scène. Quelques minutes plus tôt, il avait pourtant montré au responsable la carte qui l'autorise à se déplacer avec son chien-guide. Il sera finalement expulsé du magasin. Un incident inexcusable pour ce jeune malvoyant. Avec sa chienne, il n'avait jamais connu un refus aussi brutal. "Le handicap nous limite déjà suffisamment. Il ne faut pas que les hommes et leur ignorance de la loi continuent à nous limiter encore plus", dénonce le jeune homme. Un responsable du magasin s'est excusé. De son côté, l'enseigne condamne son comportement. Le jeune homme envisage, lui, d'intenter une action en justice avec le soutien d'associations, car la loi autorise les chiens-guides à pénétrer dans ces lieux ouverts au public.