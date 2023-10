Handicap : "Forcément, on a tous vécu des moqueries", indique Maud Pruvost, à l’affiche de "We have a dream"

Durée de la vidéo : 7 min

Maud Pruvost est à l’affiche du documentaire "We Have a dream", en salles depuis le 27 septembre dernier. Présente sur le plateau du 12/13 info, elle évoque ses handicaps et le regard des autres.

Maud Pruvost, jeune actrice et danseuse, est porteuse de deux handicaps. "Lors de la naissance, on s’est rendu compte que j’avais la jambe droite nécrosée. On a dû m’amputer. Un an après, on m’a fait des tests et on s’est rendu compte que j’étais sourde profonde", raconte celle qui parle de son handicap très librement et simplement dans le documentaire We have a dream de Pascal Plisson, en salles depuis le 27 septembre. Il y est notamment question des moqueries. À ce sujet, la jeune Maud Pruvost indique : "Par moment, il y a des parents qui cachaient les yeux des enfants quand je passais. Forcément, on a tous vécu des moqueries."



"L’invalidité n’est pas une incapacité"

"J’ai envie de faire changer le regard sur le handicap. Les moqueries, c’est parce que les gens n’en ont jamais vu. Si on parlait plus souvent et si c’était plus monté, peut-être que les gens réagiraient différemment", assure la jeune fille qui a grandi dans une famille soudée et dans "des écoles normales". Pour elle, "c’est plus simple que les personnes valides viennent" vers les personnes porteuses de handicap, car ça "peut les rassurer" de la peur du rejet. "L’invalidité n’est pas une incapacité", conclut Maud Pruvost.