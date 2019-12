Handicap : échanger son logement, c\'est possible !

En France , 800 à 900 000 personnes vivent en fauteuil roulant et trouver un appartement ou une maison de vacances s'avère très compliqué car les logements sont souvent chers et peu ou mal adaptés aux personnes à mobilité réduite...

Nicolas, 54 ans, est en fauteuil roulant depuis une douzaine d'années à cause d'une sclérose en plaque. Il a pu trouver l'appartement idéal sans débourser un centime grâce à un site d'échange d'appartement entre personnes à mobilité réduite : Takahut.

Ce site a été crée par Jean-Marie Marquet, également en fauteuil depuis 20 ans. "À l'issu de mes différentes expériences de vacances et de voyages, j'ai pu me rendre compte que c'était très souvent la galère de partir en vacances, de réussir à trouver un hébergement accessible et bien adapté avec des équipements spécifiques qui correspondent à mes besoins".

Quelque soit le bien échangé, il n'y a aucune transaction financière sur le site, pour permettre à tout le monde de partir. Pour le moment, il n'y a qu'une trentaine de logements sur Takahut mais Jean-Marie espère arriver à une centaine d'ici l'été prochain.