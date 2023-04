Handicap : des fauteuils roulants remboursés intégralement dès 2024

Mercredi 26 avril, Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 1,5 milliard d’euros et 70 mesures pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Parmi elles figure le remboursement intégral des fauteuils roulants. Des associations et militants se disent sceptiques.

Atteint d’une maladie neuromusculaire depuis l’enfance, Franck Maille, référent accessibilité de l’APF France Handicap, doit se déplacer en fauteuil. Indispensable, mais coûteux : "5 300 euros, remboursés à hauteur de 603 euros par la Sécurité sociale et de 300 euros par ma mutuelle", décrit-il. Le reste est à sa charge, soit près de 4 000 euros, sans compter les 500 euros en moyenne par an pour l’entretien de son fauteuil.

Les contours de la mesure à définir

En 2024, l’argent ne devrait plus être un souci. Emmanuel Macron a dit que les fauteuils seraient pris en charge à 100%, même les plus spécifiques. Un espoir pour les 600 000 personnes concernées. Pour la joueuse de tennis handisport Pauline Déroulède, "c’est un devoir de la part du gouvernement de donner à toutes les personnes en situation de handicap un accès aux soins, aux appareillages et aux fauteuils dont elles ont besoin." Il reste à définir les contours de cette mesure avant son application en 2024.