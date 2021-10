Gard : un supermarché de Vauvert s'adapte aux personnes autistes

Depuis trois mois, dans les rayons d'un supermarché situé à Vauvert (Gard), la lumière se tamise et les haut-parleurs s'éteignent deux heures par semaine. Ce créneau est mis en place de 13 heures à 15 heures, tous les lundis. Thaïs Delionnet en profite pour faire ses courses avec son fils Melvin, autiste fonctionnel et hypersensible au bruit et à la lumière. Cette opération a en effet été organisée spécialement pour les personnes autistes. "D'habitude, [Melvin] ne choisit pas, il ne prend pas le temps de regarder dans les rayons, explique Thaïs Delionnet. C'était, en gros, 'on rentre, on sort.'"

Une association tente de convaincre d'autres supermarchés

Et la sortie est réussie : Melvin n'a pas fait une seule crise en vingt minutes de courses. Cette opération séduit même les autres usagers. "C'est plus calme, on a l'impression qu'on est sur la fin de soirée", se réjouit une cliente. Avec son association "Notre petit prince asperger", Chantal Lair-Lachapelle tente de convaincre les supermarchés de la région. En deux ans, seul celui-ci a accepté de pérenniser l'opération. "Ils ont l'impression qu'ils vont perdre des clients, que leur chiffre d'affaires va baisser, ils n'en sentent pas l'utilité, alors que c'est prouvé que si", affirme la présidente de l'association.