Élever un enfant autiste "fait ressortir ce que vous avez de meilleur", affirme Samuel Le Bihan

Le comédien Samuel Le Bihan, co-président de l’association Autisme Info Service, était le grand témoin de franceinfo vendredi 2 avril en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En tant que père d'une petite fille de 9 ans atteinte du syndrome autistique, il a expliqué vivre "une aventure humaine absolument exclusive. C'est très particulier mais ça fait ressortir de vous ce que vous avez de meilleur".

franceinfo : Vous avez cofondé une plateforme téléphonique d'accueil pour les parents, Autisme Info Service. Y a-t-il eu davantage d'appels pendant le confinement ?

Samuel Le Bihan : Oui, c'était très dur. Tout d'un coup, les IME (instituts médico-éducatifs) étaient fermés, tous les centres d'accueil étaient fermés. Les enfants se retrouvaient prisonniers dans un appartement où ils ne comprenaient pas les consignes, ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient rester enfermés.

Un enfant autiste a besoin d'être rassuré, d'avoir une espèce de routine et tout d'un coup, on lui changeait sa routine en lui disant que c'était ce qu'il y avait de bon pour lui. On lui avait appris à sortir de la maison et maintenant on lui disait que ce n'était plus la règle.