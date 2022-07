Enfants autistes, comment les accompagner ?

France Télévisions

Des centres expérimentaux TedyBear pour enfants autistes, il n'en existe que deux en Île-de-France. Ils sont reconnus pour leur méthode pédagogique innovante, plébiscitée depuis huit ans. Pourtant, l’Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a annoncé que leurs centres du 13e arrondissement de Paris et celui de Saint-Cloud fermeront le 7 juillet 2022.

Les parents des cinquante enfants pris en charge dans ces centres ne s’en remettent pas. Monsieur Labed, père de Sinaï, regrette cette menace de fermeture. et souligne les progrès accomplis par sa fille qui ne porte plus de couche et parle, depuis qu'elle a été prise en charge par le centre de Saint-Cloud. Monsieur Pedretti, père de Lorenzo, note le chemin parcouru par son fils en terme d’orthophonie, de sociabilité, ou encore de motricité.

L'ARS a refusé de répondre à notre demande d'interview. Elle affirme dans un texte qu'elle va "assurer la continuité de la prise en charge des enfants concernés et de leur projet d’accompagnemen, et cela dans les mêmes conditions que celles offertes aujourd’hui par les centres." Toutefois, si les parents n’acceptent pas la proposition de l’ARS d'accueillir leurs enfants dans des lieux moins innovants, ce sont eux qui seront tenus responsables d'avoir rompu le contrat.

150 000 enfants autistes en France ont besoin d’un accompagnement. Parmi eux, 80% ne sont pas scolarisés et 60% non pris en charge. Les 50 enfants des TedyBear ne savent pas où ils iront l'année prochaine.