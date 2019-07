Des jeux de société accessibles aux malvoyants

Les jeux de société ne sont désormais plus réservés aux bien-voyants. L’association Accessijeux transforme et conçoit des jeux pour les rendre accessibles aux personnes souffrant de déficience visuelle.



Son co-fondateur, Xavier Mérand, passionné de jeux de société est lui-même atteint d’une rétinite pigmentaire. Jeu d’échecs, Puissance 4, jeux de carte et de plateau repensés en relief pour les malvoyants… tout est possible dans la ludothèque créée il y a deux ans par l’association.

Des déficients visuels et des bien-voyants autour de la table

L’association va plus loin : elle a créé son propre jeu de lettres 100% accessible aux déficients visuels. Cette version bien particulière du jeu Toutilix comporte un CD audio pour les règles et chaque carte présente à sa surface des caractères en braille et un bord arrondi pour reconnaître son sens au toucher. Le matériel est accessible à tous et bien-voyants, mal-voyants et non-voyants peuvent y jouer ensemble.

Prochain objectif pour l’association Accessijeux : équiper une quinzaine de ludothèques parisiennes en jeux de société accessibles aux déficients visuels.