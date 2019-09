Congé alloué aux proches aidants indemnisé : "C'est un premier soulagement pour les familles"

La fondatrice d'une application spécialisée réagit à la volonté du gouvernement d'indemniser le congé alloué aux proches aidants.

"C'est un premier soulagement pour les familles" a salué vendredi 13 septembre sur franceinfo Emma Berger, fondatrice de l'application Coorganiz, venant en aide aux proches aidants, alors que franceinfo révèle que le gouvernement va indemniser à hauteur de 40 euros par jour le congé alloué aux proches aidants. "Si on peut avoir plus de temps auprès de son proche quand la situation devient complexe, avoir plus de flexibilité, c’est précieux", a-t-elle ajouté.

Le fait que ça soit légiféré, c’est un grand pas en avant dans le fait de reconnaître que ces personnes ont le droit à plus de flexibilité que les autres.Emma Bergerà franceinfo

Si on estime à quatre millions d'actifs concernés potentiellement par ce congé de trois mois, très peu en font la demande : "Les gens sont dans une situation où ils n’osent pas se déclarer de peur d’être stigmatisé." Pour Emma Berger, la dépendance a "un certain nombre de conséquences très négatives sur votre qualité de vie" pour les proches aidants salariés. "Plus d’une heure et quart par jour consacrée à l’organisation de la dépendance de votre proche, un nombre de congés pris de façon inopinée, un stress permanent, une charge mentale très forte puisque vous êtes tout le temps dans l’angoisse qu’il va arriver quelque chose."

Un aidant familial habite en moyenne à 250 km de son aidé, ça donne une dose de stress qui fait qu’au travail vous avez peur d’être perçu comme la personne moins productive.Emma Bergerà franceinfo

"On a de plus en plus d’entreprises qui viennent nous demander ce qu’elles peuvent faire pour les salariés aidants ou qui viennent voir les prévoyances auxquelles nous sommes affiliées", a-t-elle indiqué. Sur le montant de cette indemnisation, Emma Berger a estimée "qu'elle soit alignée sur le Smic pour un démarrage, ça me paraît correct, après il faut voir comment ça s’organise dans les détails".