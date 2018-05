Cinéma : "Monsieur je-sais-tout" aborde l'autisme avec humour et sensibilité

Il est sans attache, solitaire, et voit débarquer dans sa vie un enfant atypique, son neveu. Tout les oppose, et pourtant. Arnaud Ducret, Vincent dans le film, aborde un rôle plus sérieux que ceux auxquels il nous avait habitués. Monsieur je-sais-tout rappelle les défis auxquels l'autisme peut se confronter, dont les difficultés pour s'intégrer.

Un message d'espoir

Monsieur je-sais-tout est le cousin de Rain Man, l'un des premiers films à évoquer aussi frontalement le problème de l'autisme. Le syndrome d'Asperger est une forme légère de l'autisme. Ceux qui en sont atteints sont souvent brillants, voire surdoués. Monsieur je-sais-tout, c'est une histoire d'amour, la rencontre de deux êtres qui se font du bien. Ce film donne une vision positive de cette maladie. Un message d'espoir.

Le JT

Les autres sujets du JT