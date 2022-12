"Chronique du possible" de Philippe Croizon : "Après la pluie, le beau temps ?"

Du 19 décembre au 1er janvier, franceinfo vous propose des rendez-vous inédits.

C'est un nouveau rendez-vous que franceinfo vous propose durant les fêtes de 2022 : La chronique du possible, signée Philippe Croizon, aventurier amputé des quatre membres. L'occasion d'explorer le champ des possibles, et de s'offrir une petite leçon de motivation et d'optimisme.

L'aventurier, conférencier, athlète, avec notamment la traversée de la manche à la nage en 2010, partage sur franceinfo quelques idées, conseils et enseignements à travers une dizaine de chroniques afin de se dépasser et de (re)trouver de la motivation au quotidien. Au programme : apprendre à célébrer les petits moments, à rebondir, à se dépasser; cultiver le partage, la résilience le rebond; chercher l’aventure et garder en tête que tout est possible.

Aujourd'hui : "Après la pluie, le beau temps ?", ou une leçon d'optimisme et de responsabilité par Philippe Croizon.



Chronique du possible par Philippe Croizon, à retrouver du lundi au vendredi à 8h11, 10h11, 13h26.