"Chacun pour tous" : Ahmed Sylla mène le jeu avec des acteurs handicapés

C'est un scandale qui avait défrayé la chronique. En 2000, lors des Jeux paralympiques de Sydney, l'équipe espagnole de basket avait aligné de faux joueurs handicapés. L'affaire n'avait été révélée qu'en novembre 2000, soit quelques semaines après la victoire de l'équipe nationale de déficients mentaux lors du tournoi de basket-ball. Si le président de la Fédération espagnole de sports pour déficients mentaux a été par la suite condamnée en octobre 2013, ce scandale a causé beaucoup de tort au sport adapté. Les handicapés mentaux ont en effet été exclus des Jeux paralympiques suivants, à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008, avant d'être réintégrés lors des Jeux de Londres en 2012.

Dans son film "Chacun pour tous", qui sort en salles ce mercredi 31 octobre 2018, Vianney Lebasque adapte ce fait divers en comédie. Jean-Pierre Darroussin y joue le rôle de coach de l'équipe française de basketteurs déficients mentaux qui doit faire face à la défection de certains joueurs. Plutôt que de déclarer forfait et risquer de fermer la Fédération faute de financement, il décide de tricher et d'engager quelques sportifs valides comme Stan (Ahmed Sylla), un comédien en mal de rôles, pour compléter son effectif... Mais il devra gérer sa décision et ses conséquences car l'équipe bat tous les records et la médiatisation est immense !

Ahmed Sylla et Clément Langlais étaient les invités du Magazine de la santé ce lundi 29 octobre. Retrouvez l'intégralité de leur interview en vidéo.

