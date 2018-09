"Ce n'est pas juste, tout était fait depuis des mois" : des centaines d'enfants handicapés ont fait leur rentrée sans auxiliaire de vie scolaire

C'était une promesse du candidat Macron qui n'est visiblement pas respectée. Plusieurs centaines d'élèves franciliens n'ont pas pu bénéficier d'un auxiliaire de vie scolaire pour la rentrée, et les parents ne savent toujours pas quand ils pourront l'avoir à leurs cotés.

Malgré les promesses du gouvernement d'augmenter le nombre d'auxiliaires de vie scolaire, Joshua, atteint de trisomie 21, a fait sa rentrée à Paris sans l'auxiliaire de vie scolaire (AVS) qui lui avait pourtant été attribué. "Tout avait été fait depuis 8 ou 9 mois pour que l'auxiliaire puisse être là à temps", explique la mère du petit garçon à France Bleu Paris. "Mais finalement, elle n'était pas là", déplore-t-elle.

Une situation agaçante et dont l'issue est encore inconnue. "Je ne peux même pas dire à la maîtresse 'ne vous inquiétez pas, ça sera résolu dans les prochains jours' parce que personne ne nous dit rien !"

Plusieurs centaines d'enfants concernées en Île-de-France

Joshua a besoin de quelqu'un à ses cotés pour lui répéter les consignes et l'aider à se concentrer en classe. Pour l'instant, les dizaines de coups de fil passés par sa mère aux administrations n'ont rien donné. "On se dit que ce n'est pas juste. Il y a droit et on a tout fait pour. Honnêtement, les dossiers c'est vraiment du boulot. On a l'impression qu'on empêche notre fils de grandir comme il pourrait le faire", s'agace la maman de Joshua.

On ressent de la colère et une lassitude mais on ne peut pas se laisser aller car il s'agit de mon petit garçon. La mère de Joshuaà France Bleu Paris

Plusieurs centaines d'autres enfants en Île-de-France ont fait leur rentrée seul, malgré les promesses d'Emmanuel Macron de donner un auxiliaire de vie scolaire à tous ceux qui en ont besoin.