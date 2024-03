"C'est comme si j'étais en prison" : en fauteuil roulant, une habitante du Haut-Rhin va rester bloquée chez elle plus de six mois à cause d’une panne d’ascenseur

Une femme handicapée qui réside à Huningue, dans le Haut-Rhin, est bloquée chez elle depuis décembre à cause d’une panne d’ascenseur et va devoir encore attendre quatre mois et demi pour pouvoir sortir, a appris France Bleu Alsace mercredi 6 mars. En fauteuil roulant, Martine, 60 ans, ne peut plus quitter son appartement situé au septième étage de son immeuble depuis deux mois et demi. Elle n’a ainsi pas mis le nez dehors depuis le 16 décembre 2023. "Je n'en peux plus, j'en ai marre. Avec le handicap c'est déjà dur, mais en plus de devoir rester enfermée c'est encore pire", confie-t-elle à France Bleu Alsace.

Un autre ascenseur existe dans la copropriété mais il est trop petit pour faire entrer un fauteuil électrique. "On avait l'habitude de sortir, d'aller au restaurant... On ne peut plus rien faire. C'est comme si j'étais en prison", se lamente-t-elle. Son bailleur social, Habitat Haute-Alsace, l’a informée que la situation allait encore durer plusieurs mois. Il prévoit de faire les réparations dans quatre mois et demi, soit plus de six mois en tout sans sortir. Le directeur général d’Habitat Haute-Alsace, Guillaume Couturier, estime que ce délai est "incompressible". Il assure toutefois qu’il essaie de le réduire. Une solution provisoire a été proposée à Martine : utiliser un lève-personne pour la porter avec son fauteuil. "Impossible, explique Yves, son mari, le fauteuil n'a aucune prise et pèse 100 kilos."

La déléguée interministérielle à l'accessibilité, Isabelle Saurat, de passage à Strasbourg pour présenter un nouveau dispositif d'aides pour les commerces et autres établissements de petite taille accueillant du public, a jugé "inacceptable" la situation de Martine. "Il y a dans nos sociétés, certes complexes, des solutions. Pour les ascensoristes, on ne les a pas encore trouvées", a reconnu Isabelle Saurat. Un responsable du bailleur social doit venir voir Martine vendredi prochain.