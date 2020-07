Bas-Rhin : des malvoyants sautent en parachute

C'est un saut dans le vide à 4 000 mètres d'altitude. Avant de sauter en parachute, une préparation au sol est indispensable. À l'aérodrome de Haguenau dans le Bas-Rhin, l'apprentissage des positions et la répétition des mouvements passent par les gestes et par la voix. Car Jonathan, Christophe et Olivier sont tous les trois atteints de maladies génétiques qui les privent de leur vue.

40 secondes de chute libre

Ils sautent en parachute pour la première fois, en tandem et en quête de sensations fortes. "J'ai déjà fait du parapente, mais par rapport au saut ça va être différent. Je pense que ça va être des sensations plus extrêmes", confie Jonathan. Olivier aussi connaît bien les airs : il est aveugle, mais pilote des avions. Là-haut, ce sont 40 secondes de chute libre qui les attendent, de total lâcher-prise. Des moments intenses rendus accessibles par l'association Revazur.

