Autisme : Paul, 9 ans, a effectué une rentrée normale en CE2

Le jour de sa rentrée en CE2, Paul 9 ans, était attendu par tous ses copains. Car Paul a une particularité, il est autiste, mais il fait partie d'une classe ordinaire de l'école des Raguidelles à Suresnes (Hauts-de-Seine). La maîtresse a tenu à intégrer Paul dans sa classe, bien qu'il n'ait pas la capacité de suivre le programme. Elle a réussi à faire de Paul un atout pour toute la classe. Ainsi, en aidant leur camarade, les élèves apprennent la patience et la bienveillance.

L'apprentissage se poursuit à la maison

Et quand il n'arrive plus à suivre, Paul peut compter sur son aide scolaire, et grâce à elle, il commence à lire. À la maison, les parents du jeune garçon continuent l'apprentissage. Il faut tout lui dire et répéter. Aurélie, sa maman, fabrique des images elle-même afin de l'aider de manière ludique. "Une deuxième journée de travail à la maison", comme elle le confie. Lui qui avait peur des autres enfants, Paul commence à aimer les jeux en groupe.