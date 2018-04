Autisme : l'ambitieux plan du gouvernement

Le plan pour la prise en charge des personnes autistes, présenté ce vendredi 6 avril par le gouvernement, est le quatrième. Bien souvent, les parents sont livrés à eux-mêmes et les enfants hospitalisés en psychiatrie. Alors, ce plan sera-t-il le bon ? "C'est en tout cas le mieux doté financièrement depuis 13 ans", indique le journaliste Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 19/20. En 2005, 121 millions d'euros avaient été déboursés ; 187 millions en 2008 ; 205 millions en 2013 ; et aujourd'hui, 344 millions d'euros sur cinq ans.

20% d'autistes scolarisés aujourd'hui, 100% en 2021 ?

"En France, il y a 700 000 personnes autistes, à des degrés divers. C'est une estimation, mais c'est tout de même 1% de la population française. 75 000 autistes sont médicalement diagnostiqués et donc répertoriés aujourd'hui. Trop peu de choses sont faites pour ces personnes : 20% des autistes sont scolarisés en primaire, 2% trouvent un emploi et 1% disposent d'un logement personnel", explique-t-il.

Comment réagissent les associations ? "Celle que nous avons rencontrée oscille entre espoir et scepticisme : espoir de voir la scolarité d'améliorer, mais des progrès devront s'accompagner d'un changement de mentalité chez les enseignants, mais aussi chez les parents d'élèves, dont les enfants n'ont pas de difficultés, pour accepter les enfants autistes et leurs auxiliaires de vie dans les classes. L'objectif que tous les enfants soient scolarisés d'ici trois ans, en 2021, est particulièrement ambitieux et très optimiste", conclut Jean-Christophe Batteria.

Le JT

Les autres sujets du JT