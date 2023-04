Autisme : Jonas et Laurent à la conquête de l'autonomie

Le dimanche 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Ces troubles restent encore mal connus, et leur diagnostic reste un chemin semé de pièges. Il y a dix ans, France Télévisions avait suivi Laurent et Jonas. Que sont-ils devenus ?

Laurent Bernault, autiste de 43 ans, multiplie les efforts pour s’adapter aux autres et vivre en société. Plusieurs fois par mois, il fait de la musculation. Le sport l’aide à gérer ses troubles. France Télévisions l’avait rencontré il y a dix ans. Les angoisses submergeaient son quotidien. Lui et son voisin de palier, Jonas Parent, lui aussi autiste, venaient d’emménager dans des appartements indépendants, et apprenaient à vivre seuls.

Des changements

Au fil des années, Jonas avait changé de métier pour se consacrer à la cuisine. Il est toujours derrière les fourneaux. Depuis trois mois, il travaille à La Renaissance (ADAPEI 65), un restaurant haut-de-gamme. Il est en charge du poste stratégique des viandes et des cuissons. À 35 ans, il travaille désormais à temps plein. "C’est un petit plus fatiguant, mais à force on gère", assure-t-elle. Laurent, lui, a changé d’appartement. Il aimerait partager sa vie avec une compagne. "Ce serait bien beau d’avoir une famille, une femme et des enfants", confie-t-il.