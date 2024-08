Atteint de la sclérose en plaques, Armand Thoinet réussit son nouveau défi de faire Londres-Paris à pied entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques

Armand Thoinet aime les défis. Depuis la détection de sa sclérose en plaques en 2012, le Rhodanien s'est lancé dans de nombreuses aventures avec un credo : "Je ne peux pas attendre d’être guéri pour commencer à vivre." Sa dernière l'a amené à relier la "Ville lumière" depuis Londres, à pied, et en poussant un fauteuil roulant. Un périple de 18 jours brillamment réussi et une arrivée sur les Champs-Élysées mercredi 28 août pour l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024.

L'idée de se lancer dans ce défi a germé à l'approche des Jeux en France. "Mon but est de réaliser des aventures que personne ne fait pour transmettre des messages humains. Longtemps, j'avais l'idée de pousser un fauteuil pour parler du handicap, pour montrer que le handicap, ce n'était pas uniquement le fauteuil roulant. Moins de 5% des personnes handicapées sont dans un fauteuil, explique-t-il. J'adore le sport et j'ai toujours été fan des Jeux olympiques et paralympiques. Il y a toujours cet espace entre les deux compétitions. Je voulais créer un pont entre les JO et les paralympiques."

Avec son ami Julien, il se rend ainsi à Londres, d'où il prend le départ le 11 août, jour de fin des Jeux olympiques de Paris. "J'ai choisi Londres parce que les prémices des Jeux paralympiques ont eu lieu en 1948 à Stoke Mandeville, une petite commune au nord de Londres. Cela a abouti aux premiers Jeux paralympiques à Rome en 1960. Londres est également l'olympiade qui a apporté une réelle visibilité aux Jeux paralympiques en 2012, raconte-t-il. Il y avait de nombreuses symboliques."

Entre 27 et 28 kilomètres de marche par jour

Dès les premiers jours, Armand essaye de se créer une routine. "On se lève à 6h, départ à 7h. On essaye de faire les deux tiers de la journée avant de manger, rapporte l'aventurier. Comme ça l'après-midi, il ne reste pas grand-chose à faire si ce n'est de trouver un nouveau lieu de bivouac." Pas une mince affaire car il faut rechercher et dénicher un site possible sur Google Maps et cela prend parfois beaucoup de temps.

Tout au long du parcours, l'effort physique est important mais Armand Thoinet aime relever ce genre de défis. "Sur le début, on essayait de faire entre 28 et 30 kilomètres par jour. Ça nous a permis du coup d'avoir de l'avance. Sur la fin, j'étais autour de 25 kilomètres de moyenne. Sur la globalité, je devrais arriver sur une moyenne de 27 ou 28 kilomètres par jour." Des performances impressionnantes avec la sclérose en plaques mais qu'Armand a réussi à normaliser. Le jeune trentenaire n'en est pas à son coup d'essai. Depuis une dizaine d'années, les nombreux défis qu'il se lance l'ont mené à bien des endroits et à bien des exploits.

Pôle Nord, sommet de l'Atlas et record du monde de pédalo

En Corse d'abord en 2015 avec le demi-tour de l'île en kayak. "Je n'avais jamais fait ça de ma vie et je me suis lancé en solo. C'était une première expérience incroyable pour moi. Très dur physiquement, mentalement parce que je ne connaissais vraiment pas et quand je suis revenu de cette aventure, je me suis dit : c’est bon, j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie."

L'année suivante, il poursuit l'aventure en kayak avec la descente du Haut-Rhône. En 2017, place au cyclisme en tandem cette fois avec deux parcours : Montpellier-Périgeux et Lyon-Montélimar avant de terminer l'année par une traversée à pied du désert corse des Agriates.

Si en 2018, Armand Thoinet réalise un impressionnant triathlon (kayak, vélo, marche) de 685 kilomètres entre Évian-les-Bains et le Puy-en-Velay, l'année suivante il réussit l'exploit réalisé en tout par moins de 100 personnes dans le monde d'atteindre le 80e parallèle nord en kayak dans le cercle polaire arctique "pour montrer qu'ensemble, on peut aller au bout du monde". Une performance exceptionnelle immortalisée dans un film, son premier des trois films qu'il a sorti sur ses aventures, en en attendant peut-être un quatrième.

Les années passent et les défis aussi. En 2022, rendez-vous au Maroc avec l'ascension du mont Toubkal, plus haut sommet du Haut-Atlas et d'Afrique du Nord avec ses 4167 mètres, accompagné de Sara, une des premières guides de haute montagne marocaine. Et puisque cela ne suffisait pas pour cette année, Armand bat également en 2022 le record du monde de pédalo en faisant le tour de la Corse, soit la distance exceptionnelle de 574,5 kilomètres. En 2023, il rallie Paris depuis Lyon en draisienne, une aventure de 800 kilomètres qui l'a beaucoup marqué.

Vue en drône d'Armand Thoinet durant son parcours entre Londres et Paris. (JULIEN SEGRETAIN/ARMAND THOINET)

Ses aventures justement, Armand Thoinet les vit toujours à fond. Ce fut le cas encore début août lors des jours précédant le départ de Londres : "Il y a une sorte de stress positif, une excitation. Il y a toujours une part de doute. Est-ce qu'on va y arriver ? Je le dis toujours, si j'étais sûr d'aller au bout, je ne me lancerais pas parce que c'est cette part d'inconnu qui me plaît et me pousse à avancer."

L'association Les Défis d'Armand a reversé plus de 63 000 euros pour la recherche médicale

Pour pouvoir poursuivre ses rêves et ses défis, Armand Thoinet a créé en 2018 son association, Les Défis d'Armand, qui permet de financer les aventures mais également soulever chaque année de l'argent pour la recherche médicale. En un peu plus de neuf ans, il a ainsi pu reverser plus de 63 000 euros.

En plus du site internet, lesdefisdarmand.fr, toutes ses aventures sont aussi partagées sur la page Instagram @lesdefisdarmand qui lui permet de tenir au courant tous les proches et curieux qui l'encouragent. "Mes aventures ne touchent pas uniquement les personnes malades ou handicapées, ça parle vraiment à tout le monde et tout le monde n'est pas malade ou handicapé. Par contre, tout le monde a des problèmes. Si on reste campé sur ses positions, la vie n'avance pas. Donc finalement, mon message est bien plus large que le handicap. Je donne le maximum pour qu'il parle à tout le monde", explique-t-il.

Le défi Londres-Paris relevé haut la main, Armand Thoinet, qui travaille en parallèle pour le département de l'Isère pour intervenir dans les collèges, va pouvoir profiter d'un repos bien mérité, devant les Jeux paralympiques, avant sans doute de se projeter prochainement dans un nouveau défi d'envergure.