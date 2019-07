Antibes : une plage accessible aux personnes handicapées

Fabienne Prévot est tout sourire, rieuse même, tout cela parce qu'elle sort de l'eau. Le bain de mer est en effet essentiel pour elle. "Pour les gens comme nous, se baigner, c'est être en apesanteur, c'est être libre dans nos mouvements. C'est complètement libérateur comme activité. C'est merveilleux qu'on nous autorise à nous baigner aussi facilement", se réjouit-elle. Vaste, moderne, attrayante, la nouvelle Handiplage d'Antibes (Alpes-Maritimes), ce sont 1 300 mètres carrés dans lesquels tout est fait pour que le handicap se vive au mieux.

"C'est le paradis"

Depuis son ouverture fin juin, une centaine de personnes, accompagnants compris, y viennent chaque jour. "Pour moi, c'est le paradis, parce que j'adore l'eau, j'adore la mer. Toute ma vie, je me suis baignée", s'exclame une dame. Ils sont six employés de la commune présents tous les jours de 9h30 à 18h30 pour aider chaque usager, à la demande. "Il y a toujours quelqu'un qui est disponible. On les accompagne à l'eau, on aide à prendre la douche", détaille Alexandre Caleca, agent d'accueil Handiplage de la Salis.

