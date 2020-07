Amputés, ils partent à l’assaut du Mont-Blanc

Lorsqu’il s'est retrouvé amputé du genou en raison d’une infection nosocomiale, Benjamin n’aurait jamais pensé pouvoir parcourir autant de chemin. Désormais équipé d’une prothèse moderne et adaptée, il s’entraîne dur pour réaliser un objectif dingue : réussir l’ascension du Mont-Blanc (Haute-Savoie). Une mission que veulent aussi réussir plusieurs personnes dans son cas.

"Quand j’arrive ici, je suis au paradis"

S’il est habitué à marcher avec cette prothèse dans la vie courante, la marche en montagne est beaucoup plus éprouvante pour Benjamin Tomé, lui aussi amputé. "Je dois compenser en soulevant la hanche, en me laissant tomber un peu en avant donc je me retiens avec les bâtons. C’est pour ça qu’arrivé au bout d’un moment, j’ai mal aux poignets, aux coudes", décrit-il. Ces exploits sportifs ont un aspect thérapeutique pour lui. "Je suis tellement dans l’effort et dans le moment présent que quand j’arrive ici, je suis au paradis." L’arrivée finale est prévue pour le 14 juillet prochain.

