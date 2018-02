Aidants familiaux : le Parlement valide le principe du don de congés entre salariés

EN BREF – Le principe du don de jours de congés à des collègues s'occupant de personnes âgées ou handicapées a été validé par l'Assemblée, en dépit des réserves d'une partie des parlementaires.

Le Parlement a donné ce 31 janvier son feu vert au don de jours de congés par des salariés à des collègues s'occupant de personnes âgées ou handicapées. Le Sénat a déjà voté, dans les mêmes termes que l'Assemblée, cette possibilité en faveur des "aidants".

Presque tous les groupes politiques ont voté en faveur de cette proposition de loi issue de l'Assemblée, qui propose d'étendre au profit des proches aidants le dispositif dont bénéficient les parents d'enfants gravement malades depuis la loi du 9 mai 2014, et qui permet le don de jours de repos entre collègues.

Seul le CRCE (à majorité communiste) s'est prononcé contre. "Pour nous aussi, la générosité est une valeur que la société doit savoir promouvoir et encourager. Notre réticence vis-à-vis de ce texte ne se situe donc pas à ce niveau", a souligné le député Dominique Watrin au nom du CRCE. "Il revient d'abord à l'État de donner l'exemple", a-t-il poursuivi, proposant "d'aller plus loin" avec l'indemnisation du congé de proche aidant, l'extension de la majoration de la durée d'assurance vieillesse aux proches aidants et la prise en charge à 100% de leurs dépenses de santé. "Si nous votions ce texte en l'état, nous dédouanerions encore une fois le gouvernement de ses obligations".

De son côté, "consciente de l'importance de cette main tendue à une population dont on occulte trop facilement les souffrances et les difficultés", la rapporteure Jocelyne Guidez (UC) a appelé ses collègues à ne pas retarder la mise en œuvre de la proposition de loi de l'Assemblée nationale.

avec AFP