Elle a coécrit l’ouvrage Mères sans filtre, avec sept autres autrices reconnues, sur leur expérience de la maternité. Pour Brut, Julia Kerninon se livre sur ce chamboulement pour sa vie de femme et son couple.

“Évidemment qu'avoir un enfant avec quelqu'un qu'on aime, ça rapproche. Mais ça fait aussi exploser”, affirme Julia Kerninon, qui vient de co-écrire le livre “Mères sans filtre”, qui traite du post-partum, de la fatigue extrême, de la charge mentale... Pour elle, il y a quelque chose d’assez rock'n'roll à continuer à vivre sa vie amoureuse avec un bébé à côté. Mère de deux enfants, l'écrivaine évoque cette arrivée comme un bouleversement dans la vie, un évènement qui “change tout”.

“Réinventer une histoire d’amour autour du bébé”

D’un couple qui ne se disputait jamais, Julia Kerninon explique que les conflits ont duré une année, avec son partenaire, à partir du moment où elle a donné naissance. Avant son accouchement, elle image son quotidien par une métaphore : “La corde qui me liait à mon partenaire était très longue”. Les sorties de son conjoint et son absence temporaire ne l’impactent alors pas. Mais après l’accouchement, c’est tout autre chose. Selon elle, la sortie de l’un des parents oblige alors l'autre à rester “bloqué” à la maison. “Il y a presque un côté ‘le premier qui quitte l'appartement a gagné’”. Avec le temps, ces situations difficiles lui font prendre conscience que son couple, à travers ces différentes étapes, est lié de manière plus riche qu’avant.

Julie Kerninon évoque également l’impact de la grossesse et de l’accouchement sur le corps de la mère. “C'est un corps qui a besoin de se réparer donc cela joue sur la vie intime des parents”, précise-t-elle. Elle met en avant la société patriarcale, qui impacte encore aujourd'hui les femmes. “C'est majoritairement elles qui s'occupent des petits enfants, de gérer la vie de famille et de la vie domestique”. La notion du temps change aussi pour un couple de jeunes parents. Quelque temps après son accouchement, Julia Kerninon partage son envie à son partenaire de “compenser” ce temps donné pour se retrouver. Co-écrit avec 7 autrices, dont Camille Abbey, Renée Greusard et Claire Tran, “Mères sans filtre” est disponible chez Solar Editions.