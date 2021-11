Un site et une appli pour répondre aux questions des parents sur leur bébé et ses 1 000 premiers jours

Avec un bébé, aucun mode d’emploi n’est fourni à la sortie de maternité. Un nouveau site internet officiel, 1000-premiers-jours.fr, propose de répondre à toutes les questions, de la grossesse aux 2 ans de l'enfant. Pour aller plus loin que les conseils des amis ou de la belle-mère.

Est-ce que le bébé sent mes mains quand je touche le ventre de ma femme enceinte ? Mon bébé a-t-il déjà des ongles dans mon ventre ? Est-ce qu’il sent que je suis stressée ? Une fois né, à quel âge sortiront ses dents ? Comment décoder les pleurs et ne pas se sentir impuissant face à la détresse d’un nourrisson ? Est-ce qu’il a faim, chaud, froid, mal aux dents ? Quel futur parent ne s'est jamais posé ces questions sans jamais oser les demander à un professionnel de santé, de peur de paraître stupide.

Un nouveau site internet et une appli, 1000 premiers jours.fr, propose des réponses aux questions des jeunes parents ou futurs parents. À l'initiative, l'agence Santé publique France. "Être parent, ce n’est pas inné, justifie Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'Enfance. Il y a des informations qui viennent d’un peu partout. Ça a toujours été le cas, on a toujours un copain, une copine, une belle-mère qui nous disait comment il fallait faire. C’est toujours le cas, je vous rassure. Mais là en plus, il y a les réseaux sociaux."

"Les trois-quarts des Français nous disent que quand ils se posent une question sur la relation à leur enfant sur cette période de la vie, c’est sur les réseaux sociaux qu’ils vont chercher la réponse." Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'Enfance à franceinfo

Sur 1000-premiers-jours.fr, les parents peuvent trouver des informations scientifiquement validées sur la santé des bébés, leur alimentation pendant les 9 mois de grossesse et jusqu'à ses 2 ans. L'objectif est ainsi d'améliorer la santé et le bien-être des jeunes enfants, en aidant leurs parents qui se mettent souvent eux-mêmes beaucoup de pression pour la naissance d'un premier enfant.