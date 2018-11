Un "check-up" fertilité désormais accessible à toutes les femmes

Aujourd'hui, les femmes ont des enfants de plus en plus tard, et avant de se lancer dans un projet de bébé, elles sont nombreuses à vouloir faire un point sur leur fertilité.

Auparavant, ce check-up fertilité était réalisé uniquement si des problèmes médicaux pour concevoir avaient été constatés. Désormais, grâce à une consultation à l'hôpital intercommunal de Créteil, il est ouvert à toutes les femmes. Cette consultation regroupe plusieurs examens et permet aux femmes d'obtenir un bilan précis de leur fertilité.

Un bilan complet pour se rassurer

Le bilan de fertilité commence par un questionnaire sur l'hygiène de vie ou encore les antécédents familiaux. La deuxième étape est une échographie par voie vaginale. Le gynécologue observe l'état général de l'utérus. Puis, il regarde de plus près les ovaires, et en particulier les follicules, des petits sacs dans lesquels se développent les ovules. Enfin, un gel est injecté dans l'utérus pour s'assurer qu'aucune anomalie ne se loge du côté des trompes.

En un peu plus d'une heure, la patiente obtient un bilan. Aucune autre consultation en France ne permet à des femmes a priori en bonne santé de tester leur fertilité. Contrairement aux examens prescrits pour les femmes dont les problèmes de fertilité sont avérés, cette consultation n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Comptez 350 euros pour en bénéficier.