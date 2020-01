Royaume-Uni : un bébé à tout prix

Leurs "abonnés" sur les réseaux sociaux les ont vu faire les injections d'hormones, espérer, mais aussi éclater en sanglot à chaque échec... Pendant trois ans, Hannah et Lewis Vaughan Jones ont raconté les affres de la fécondation in vitro au fil de nombreuses vidéos dans leur "journal de FIV". Et juste avant Noël, c'est la naissance de leur fils, le 10 décembre, qu'ils ont eu le bonheur d'annoncer : "Nous sommes une famille".

Quelques jours plus tard, ces deux journalistes à la télévision britannique présentaient, sur la BBC, le petit Matheson alias "Sonny" pour les intimes. "Sortir avec un landeau de chez moi m'a semblé complètement incroyable !", raconte Hannah lors de cette interview avec son fils dans les bras et Lewis à ses côtés. "Mais je n'oublie rien des difficultés traversées, surtout à Noël où tout tourne autour de la famille, des enfants... La "communauté internet" nous a énormément soutenus et beaucoup de personnes nous ont dit que ce petit homme aujourd'hui, et le fait que nous ayons partagé notre histoire leur donne de l'espoir !"

C'était la quinzième tentative du couple. "Nous voulions une famille mais franchement, on ne pensait plus que cela nous arriverait, se souvient Lewis. C'était le dernier embryon, les résultats de ses tests n'étaient pas bons. Mais nous nous sommes dit qu'après tout ça, on pouvait toujours essayer... et c'est Sonny !"

Un parcours dans lequel le couple a investi absolument tout son argent : 80 000 livres, soit près de 94 000 euros. Car la NHS (équivalent britannique de la Sécurité Sociale) ne rembourse que deux tentatives de FIV. "C'est une somme inimaginable, poursuit Lewis. Cela apporte un niveau de stress et d'inquiétude supplémentaire surtout quand nous perdions espoir.. "

IVF is a cruel and heartbreaking process. We’re lucky that it’s finally worked. 2019 will always be the most special year. Thinking of all those going through the process, at whatever stage.



Happy New Year, everyone.



(and thank you to the Western Mail today) pic.twitter.com/7GKy2nEyE7