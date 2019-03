Elle accouche de six bébés en neuf minutes !

Une jeune Texane a accouché de quatre garçons et de deux filles le 15 mars. Ils vont bien et sont actuellement soignés au département de néo-natalité de l’hôpital.

La nouvelle a fait le tour du monde. Le 15 mars, Thelma Chiaka, une jeune Texane, a donné naissance à quatre garçons et deux filles en 9 minutes à l'hôpital de Houston. Plus précisément, l'accouchement a débuté à 4h50 et s'est terminé à 4h59. Les nouveau-nés vont bien et sont actuellement soignés au département de néo-natalité de l’hôpital. On connaît d’ailleurs les prénoms des deux petites filles : Zina et Zuriel.

Une photo de Thelma, tenant la main d’un proche et de son médecin, le Dr Simchowitz, a été postée sur le compte Facebook de l'hôpital de Houston. D’après les services de communication de l’établissement, la jeune mère se porte parfaitement bien.

"Saviez-vous que les chances d'accoucher de sextuplés sont estimées à une sur 4,7 milliards ? Nous avons été honorés de mettre au monde les quatre garçons et les deux filles de Thelma Chiaka tôt ce matin !"

Les grossesses multiples restent très rares

Une grossesse sur 80 est multiple (plus de trois embryons). Parmi elles, deux tiers sont dizygotes ("faux jumeaux") et un tiers sont monozygotes. Lorsqu’une grossesse multiple est décelée chez la mère, on lui propose une réduction embryonnaire. Cette intervention permet de diminuer le nombre d'embryons évolutifs pour laisser se développer une grossesse gémellaire. Le risque de perdre la grossesse (avec tous les embryons) est estimé à 5%.

Avec le développement de la procréation médicalement assistée (PMA), utilisée pour la première fois en France en 2004, le nombre de grossesses multiples a augmenté. On estime aujourd’hui qu’environ 50% des futurs parents concernés par les grossesses multiples choisissent la réduction embryonnaire.

Le record mondial : six bébés en 4 minutes

Malgré son indéniable performance, Thelma Chiaka ne détient pas le record de l’accouchement le plus impressionnant et rapide ! En 2018, Courtney Waldrop, une Américaine elle aussi, a accouché de sextuplés en 4 minutes. 5 minutes de moins que Thelma, donc !

Les chances d'avoir des sextuplés étant estimées à une sur 4.7 milliards, il y a peu de chances pour qu’un nouveau record soit battu dans les années à venir…