DIRECT VIDEO - Fausses couches, débuts de grossesse… Comment lever le tabou ? Le débat du Talk franceinfo

Les députés ont voté, dans la nuit du mercredi au jeudi 9 mars 2023, à l'unanimité, une proposition de loi pour mieux prendre en charge les femmes après une fausse couche. Chaque année, 200 000 femmes en France sont victimes d'une "fausse couche", une interruption spontanée de grossesse. Le texte prévoit notamment un accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Ces mesures devraient entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024, d'après Matignon.

Manon Mella reçoit Judith Aquien, co-fondatrice du collectif "Fausse couche, vrai vécu" et autrice du livre Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse aux éditions Payot (2021). Mathilde Bouychou, psychologue clinicienne et autrice de Désir d’enfant : 15 histoire pour questionner et mieux vivre son rapport à la parentalité aux éditions Solar (2022) est également dans le Talk pour en discuter.

Un sujet intime et politique

Alors que l'expression "fausse couche" est elle-même de plus en plus critiquée, car elle invisibilise le vécu des personnes qui la subisse, l'interruption spontanée de grossesse entre enfin dans le débat public. En effet, la députée Modem et Indépendants Sandrine Josso a porté une proposition de loi qui vise à améliorer la prise en charge de cet événement tabou et parfois traumatique.

Votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale au début du mois de mars 2023, comment expliquer la prise en charge tardive d'une expérience qui concerne une grossesse sur quatre ?

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, et de débat autour de sujets d'actualité et de société.