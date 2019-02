Contre toute attente, elle accouche de septuplés !

Une Irakienne de 25 ans a donné naissance à six filles et un garçon. C’est le premier cas de naissance de septuplés recensé au Moyen-Orient.

Ces jeunes parents n’avaient pas prévu d’agrandir leur famille, et pourtant… Après la naissance de leurs sept petits derniers, Youssef Fadl et sa femme, qui souhaite rester anonyme, ont désormais dix enfants ! D’après un porte-parole du département de santé de la province irakienne de Diyali, la mère et les nourrissons – six filles et un garçon – sont en parfaite santé. C’est la première fois qu’une naissance de septuplés est recensée au Moyen-Orient, rapporte le Daily Mail.

50% des couples concernés choisissent la réduction embryonnaire

Une grossesse sur 80 est multiple (plus de trois embryons). Parmi elles, deux tiers sont dizygotes ("faux jumeaux") et un tiers sont monozygotes. Lorsqu’une grossesse multiple est décelée chez la mère, on lui propose une réduction embryonnaire. Cette intervention permet de diminuer le nombre d'embryons évolutifs pour laisser se développer une grossesse gémellaire. Le risque de perdre la grossesse (avec tous les embryons) est estimé à 5%.

La jeune mère a donné naissance à six filles et un garçon

Avec le développement de la procréation médicalement assistée (PMA), utilisée pour la première fois en France en 2004, le nombre de grossesses multiples a augmenté. On estime aujourd’hui qu’environ 50% des futurs parents concernés par les grossesses multiples choisissent la réduction embryonnaire.

Le premier cas de septuplés documenté date de 1997 : les parents, Kenny et Bobbi McCaughey, qui habitaient dans la ville américaine de Des Moines, en Iowa, avaient refusé la réduction embryonnaire pour des raisons religieuses. La grossesse avait été fortement médiatisée : après la naissance des enfants, la star du petit écran Oprah Winfrey avait invité les parents dans son émission. Même le Président américain, Bill Clinton, avait personnellement félicité la famille. Une campagne de dons avait été lancée, et les McCaughey avaient reçu une maison, un van, ainsi que l’équivalent d’un an de pâtes et de deux ans de couches. Selon les parents, les deux premiers mois, les sept nourrissons ont bu 42 bouteilles de lait et utilisé 52 couches par jour.