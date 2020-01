1er janvier : le premier bébé du millénaire a 20 ans

C'était le 1er janvier 2000, à la maternité de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). Au-delà de l'émotion de revoir la naissance que les parents ont reçue comme un cadeau, avec trois semaines d'avance, les images leur rappellent aussi l'écho inattendu de l'événement. "Beaucoup de personnes qu'on ne connaissait même pas nous ont envoyé des cadeaux de toute la France. On a gardé tous les documents et journaux de l'époque, pour Clémence", expliquent Brigitte et Yvon Delacourt, les parents.

Double fête

La jeune Clémence n'avait jamais vu les images. À 20 ans, elle reste sans voix, ou presque. Le 1er janvier 2000 est une date de naissance comme les autres pour elle. Mais, pour sa grande soeur, le premier bébé français du millénaire, c'est sa petite sœur et personne d'autre. Pour la famille Delacourt, le passage d'une année à l'autre, à minuit pile, implique une double fête : le réveillon, et l'anniversaire de Clémence.

