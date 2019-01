Grippe : l'épidémie s'installe

Depuis quelques jours, la grippe s'invite avec insistance dans les consultations de SOS médecins à Paris. Une mère de famille est rentrée complètement à plat après une journée de travail. Aucun doute pour le Dr Stéphane Hellequin : les symptômes de la femme sont bien dus à une grippe. "C'est une infection virale, donc pas besoin d'antibiotiques. Je vais vous prescrire un traitement symptomatique et un arrêt de travail pour vous reposer", explique le médecin. Sur l'ordonnance : du paracétamol pour la fièvre, un spray pour le nez et du sirop pour la toux.

Un vaccin qui protège des deux virus

À quelques centaines de mètres de là, le médecin visite un autre patient, âgé de 87 ans, qui se sent lui aussi fiévreux. Après examen soigneux, le médecin diagnostique un simple syndrome grippal, dû à un autre virus que celui de la grippe, car le vieil homme s'est fait vacciner contre cette dernière dès novembre. "Le vaccin protège contre les deux virus de la grippe A et B qui donnent les formes les plus mortelles et potentiellement sévères", indique encore le médecin.

